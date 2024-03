Vulcan Energy Resources: Zocker unter sich!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

In Deutschland wird die Aktie von Vulcan Energy Resources zum Teil kaum gehandelt. Dennoch sieht es so aus, als sollten hier einige Teilnehmer noch auf steigende Kurse setzen. Am Dienstag konnte die Aktie in den ersten Stunden annähernd 4 % gewinnen. Das Handelsvolumen etwa an der Börse in München bewegt sich allerdings bei grob geschätzt ca. 10.000 Euro. Also nichts, wie Beobachter einwenden würden.

Vulcan Energy Resources: Ist das schon die Wende?

Dabei gäbe es durchaus einiges zu tun. Die Aktie hat im laufenden Jahr jetzt exakt die Nulllinie erreicht. In den vergangenen vier Wochen ging es sogar um mehr als 30 % aufwärts. Aber: Langfristig ist der Abwärtstrend noch aktiv und nicht besiegt. Daher sind Beobachter durchaus skeptisch, ob sich ohne gravierende Änderungen der Trend langfristig aufwärts schieben kann. Das Unternehmen verbrennt weiterhin Geld – und ist deshalb an den Börsen abgestraft worden. Zwei Analysten allerdings halten dagegen: Sie sehen derzeit ein Kurspotenzial von gut 220 %! Oder zocken auch die Analysten nur?

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Vulcan Energy Resources-Analyse von 27.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Vulcan Energy Resources jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Vulcan Energy Resources Aktie

Vulcan Energy Resources: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...