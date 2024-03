Vulcan Energy Resources: Was für eine Pleite!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

was für eine gigantische Kurspleite für und von Vulcan Energy Resources. Der Lithium-Explorer ist einer der Favoriten für Investoren, die an die E-Mobilität als lukrativem Geschäftsfeld glauben. Dafür werden Batterien benötigt, die wiederum auf Lithium setzen. Der Kurs der Aktie hat nach einigen starken Tagen am Donnerstag allerdings einen gewaltigen Rücksetzer im Umfang von -11,3 % hinnehmen müssen. Das ist nicht alltäglich.

Vulcan Energy Resources: So kann es aussehen!

So, das ist das Fazit von Beobachtern, kann es aussehen, wenn ein Unternehmen thematisch einfach nur gehypt wird, ohne (z. B. technologisch) interessante Geschäfte und Gewinne zu machen. Das Unternehmen soll im laufenden Jahr bei einem erwarteten Umsatz von 7,3 Millionen Dollar einen Nettoverlust von -85 Millionen Dollar produzieren. Der ist gegenüber dem Vorjahr – wenn die Erwartungen denn stimmen – sogar noch gestiegen.

Vorsicht Falle, heißt es nicht nur mit Blick auf diese wirtschaftlichen Verhältnisse, sondern auch auf die Trader-Aktivitäten. Die Notierungen sind an den Märkten an inzwischen zahlreichen Tagen zweistellig nach oben oder nach unten bewegt worden. Das bedeutet denn auch, dass es sehr viele Investoren gibt, die einfach nur Trading-Gewinne einfahren wollen oder -verluste vermeiden.

Tatsächlich gibt es auch Schätzungen von Analysten (die gehen davon aus, die Aktie könne um 221 % klettern). Allerdings sind die Schätzungen nur von einer sehr kleinen Minderheit überhaupt durchgeführt worden. Demzufolge gibt es auch keinen richtigen Anlass daran zu glauben, dass die Analysten ihre Ergebnisse einer logischen oder analytischen Prüfung unterziehen.

Mit anderen Worten: Am Ende ist hier weder die wirtschaftliche Substanz ausschlaggebend noch das Bild, das Analysten am Markt für die Aktie abgeben. Am Ende ist zu konstatieren, dass es einfach nur die Spekulation ist, die den Wert an den Börsen treibt.

Deshalb sind Trend-Analysen in diesem Fall besonders wertvoll. Der Titel ist statistisch betrachtet im laufenden Jahr mit einem kleinen Minus noch vergleichsweise gut davongekommen. In einem Monat ging es sogar noch um mehr als 40 % aufwärts. Aber: Innerhalb eines Jahres verlor Vulcan Energy Resources schon mehr als -50 %. Auch 2023 insgesamt war die Aktie mit dem Minus von -57 % trotz des lukrativen Themas ein Verlierer. 2022 noch verlor der Titel -39 %.

Stark war “nur” das Jahr 2021 mit dem Plus von 298 %. Hier zeigt sich, dass das Thema E-Mobilität früher gezogen hat. Aktuell ist es schwieriger geworden, mit diesem Thema noch Geld zu verdienen. Das zeigt sich auch bei den abhängigen Unternehmen wie Vulcan Energy Resources, hier vor dem Hintergrund der Lithium-Produktion. Es gilt ohne jeden Zweifel, dass die Aktie übergeordnet im Abwärtstrend ist.

