Vulcan Energy Resources: Was für ein Ding!

Vulcan Energy Resources, eigentlich ein Profiteur der E-Fahrzeug-Welle, hat den Abwärtstrend wieder aufgenommen. Am Dienstag verlor der Titel gleich -4,6 %. Das ist ein herber Verlust, nachdem die Aktie am Montag noch gut 4 % gewonnen hatte und am Freitag gar mit dem Plus von 8,7 % aus dem Handel kam. Es sah so aus, als sollte der Titel in eine Erholungsphase übergehen. Das gelingt indes aktuell noch immer nicht. Das ist kein großer Zufall.

Abhängigkeit vom Hype bei E-Fahrzeugen für Vulcan Energy Resources ist hoch!

Das Lithium-Unternehmen ist vergleichsweise abhängig von dem, was am E-Fahrzeugmarkt passiert. So sind die Nachrichten heute gedämpft. Dies könnte zu den Gewinnmitnahmen – bezogen auf den Vortag – geführt haben. Zudem aber ist die Aktie ohnehin gefährdet.

Auf der anderen Seite sind Analysten unverändert der Meinung, der Titel sei zu niedrig bewertet. Tagesaktuell hat Vulcan Energy Resources im Konsens ein Kursziel von 283 %. Damit sollte der Titel einen Kurs von mehr als 5 Euro erreichen können. Das wäre angesichts der wirtschaftlichen Verluste, die das Unternehmen erzielt, durchaus spektakulär.

