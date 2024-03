Vulcan Energy Resources: Der Schlag!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Das war laut: Am Freitag schaffte die Aktie von Vulcan Energy Resources einen kräftigen Gewinn auf 1,522 Euro. Im Vergleich zum Vortag ging es für den Titel um gleich 8,7 % nach oben. Nur sind damit keine neuen Nachrichten verknüpft. Das lässt weiterhin vermuten, dass die Börsen hier mehr oder weniger klar spekulieren. Die Notierungen werden aktuell im Lithium-Bereich ohnehin Schwierigkeiten haben.

Diskussion um E-Autos kann auch Vulcan Energy Resources treffen!

Derzeit diskutieren die Märkte über E-Autos. In den USA soll bereits eine Gegenbewegung existieren. In der EU stellen Beobachter gleichfalls fest, dass der Markt lange nicht so stabil und stark ist, wie es die Analysten vielleicht gerne hätten – denn daran hängt auch die Energiewende. Vulcan Energy Resources ist dennoch bei den Analysten ein Favorit. Die beiden Stimmen auf Marketscreener gehen von 274 % Plus aus!

