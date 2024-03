Vulcan Energy Resources-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Stimmung und das Buzz: Die Analyse der Rate der Stimmungsveränderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert hat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen der letzten 30 Tage lässt sich feststellen, dass die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert haben als üblich. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Vulcan Energy-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Anlegerstimmung: Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Vulcan Energy ist insgesamt sehr negativ. Dies spiegelt sich in den Meinungen und Aussagen der letzten beiden Wochen wider, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Es zeigt sich, dass in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Relativer Stärkeindex (RSI): Der Relative Stärkeindex (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterverkaufte Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vulcan Energy-Aktie liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich zum 25-Tage-RSI von 36,59 wird ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Vulcan Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 2,97 AUD. Der aktuelle Schlusskurs von 2,8 AUD weist somit eine Abweichung von -5,72 Prozent auf, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 2,35 AUD, wobei der letzte Schlusskurs um +19,15 Prozent über diesem Durchschnitt liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vulcan Energy-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.