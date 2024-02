Vulcan Energy Resources: Gigantisch - falsch!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Vulcan Energy Resources wähnte sich an den Börsen kürzlich wieder auf dem Weg nach oben. Der Titel legte am Montag gleich mehr als 11 % zu. Die Aktie verlor indes nun am Dienstag schon wieder über 6 %. Seit ca. November bleibt die Aktie zwar auf dem Weg nach unten recht gut geschützt, da 1,20 und etwas höhere Kurse als Unterstützung dienen. der Ausbruch nach oben aber gelang mehrfach nicht.

Das muss nicht viel heißen: Es gibt zwei Analysten, die im Konsens lt. Marketscreener davon ausgehen, der Titel könnte um mehr als 330 % zulegen. Wie sich dies darstellen soll, bleibt letztlich offen. Denn das Unternehmen verliert in der Lithium-Exploration, also -förderung, Geld.

Vulcan Energy Resources: Mehr als Show?

Die Frage wird sein: Wenn die Aktie im klaren und klarsten Abwärtstrend verläuft sowie im betriebswirtschaftlichen Modus Minus-Zahlen erzeugt – was soll jetzt zu 330 % helfen?

