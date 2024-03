Vulcan Energy Resources: Ganz starker Auftritt!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Vulcan Energy Resources hat am Donnerstag an den Börsen erneut einen ganz starken Auftritt hingelegt. Die Notierungen sind mit einem Aufschlag von gut 11 % regelrecht durch die Decke geschossen. Das ist wenig erstaunlich. Denn schon in den Tagen zuvor zeigte sich die Aktie von ihrer besten Seite. Ganz konkret: Die Notierungen sind binnen von fünf Tagen jeweils nach oben gelaufen und haben damit den Kurs der vergangenen Tagen um über 35 % gesteigert. Damit ist auch ein neuer Quantensprung gelungen. Denn: Die Aktie hat die Marke von 2 Euro überwunden. Das ist aus der Warte von Charttechnikern fast schon entscheidend.

Starke Entwicklung: Keine Nachrichten, aber gute Stimmung!

Die Stimmung ist hier entscheidend. Die lässt sich auch an den Chartbildern bemessen, die in ausgezeichneter Verfassung sind. Die Hürden auf dem Weg nach oben werden jetzt erst bei ca. 3 Euro beginnen. Wirtschaftlich ist nicht ganz nachvollziehbar, dass und warum die Aktie so stark ist. Die Unternehmung verdient kein Geld, sondern verbrennt sogar im laufenden Jahr noch -85 Millionen Dollar, so die Schätzung. Aber: Der Trend hat gedreht!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Vulcan Energy Resources-Analyse von 14.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Vulcan Energy Resources jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Vulcan Energy Resources Aktie

Vulcan Energy Resources: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...