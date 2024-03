Vulcan Energy Resources: Festhalten

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Für die Aktie von Vulcan Energy Resources ging es am Donnerstag weiter gen Süden. Der Titel verlor gleich zwischen 10,5 und 11 %. Das sieht nicht gut aus, auch wenn die Aktie am Vortag noch mit dem Plus von gut 10,8 % reüssierte. Der Trend ist schon wieder eindeutig nach unten gerichtet, nachdem es über den Zeitraum von 7 Wochen keine neuen Nachrichten mehr gibt, die das Gegenteil einleiten könnten.

Vulcan Energy Resources: Ein Spiel der Spekulanten

Es sieht danach aus, als würde hier nur ein Spiel der Spekulanten gespielt. Die Anzahl der Papiere, die etwa an der Börsen München gehandelt wird, ist teils wild unterschiedlich. Zwischen ca. 10.000 Papieren am Tag und 150.000 Papieren ist alles dabei – und das zeigt schon, dass hier auch bei fehlenden Nachrichten das Interesse teils groß sein kann. Eben: Spekulation.

Wenige Analysten sind hier noch positiv gestimmt. Die Einschätzung ist jedoch sehr gewagt.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Vulcan Energy Resources-Analyse von 21.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Vulcan Energy Resources jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Vulcan Energy Resources Aktie

Vulcan Energy Resources: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...