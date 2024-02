Vulcan Energy Resources: Donnerwetter!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Vulcan Energy Resources hat an den Börsen einen echten Donnerschlag geschafft. Am Montag ging es für den Lithium-Wert um gut 11 % aufwärts. Dies ist verbunden mit einem allerdings schmaleren Handelsvolumen als an den Tagen zuvor. Derzeit weiß die Börse nicht so richtig, wohin mit der Aktie: Die Notierungen waren am Freitag um gut -6,6 % nach unten durchgereicht worden, am Donnerstag allerdings um gut 13 % gestiegen.

Analysten bleiben positiv

Unverändert positiv zeigen sich die Analysten dem Wert gegenüber. Der mittlere Kurs der Prognosen liegt um gut 313 % höher als die aktuellen Notierungen waren. Nur: Es sind “leider” lediglich zwei Analysten, die ihre Stimme abgeben. Aber immerhin: So zeigt sich, warum auch viele kürzerfristige Spekulanten noch immer auf diese Aktie setzen wollen.

Die Chancen scheinen außergewöhnlich gut zu sein – oder als solche zu gelten. Auch dann, wenn der Trend tatsächlich abwärts gerichtet ist.

