Vulcan Energy Resources-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Vulcan Energy zeigt der RSI eine Ausprägung von 71,62, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 52,69, was zu einer Bewertung als "Neutral" für den 25-tägigen Zeitraum führt. Insgesamt erhält Vulcan Energy daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 4,02 AUD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 2,16 AUD aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von -46,27 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 2,49 AUD zeigt sich ebenfalls ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz bei -13,25 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder sogar verändern. Bei Vulcan Energy wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war allerdings eher negativ, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Vulcan Energy eingestellt waren. Es gab fünf positive und sechs negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Vulcan Energy daher von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.