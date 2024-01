Vulcan Energy Resources Aktie: Nach so langer Zeit …

Die technische Analyse der Vulcan Energy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 3,7 AUD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 2,47 AUD weicht somit um -33,24 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 2,43 AUD liegt. In diesem Fall liegt der letzte Schlusskurs nur um +1,65 Prozent darüber, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Vulcan Energy-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt die Ausprägung des RSI bei 57,14, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,21, was auch zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Vulcan Energy-Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. In den vergangenen Tagen standen jedoch vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.