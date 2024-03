Vulcan Energy Resources Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vulcan Energy-Aktie zeigt einen Wert von 60 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 36,59 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für die Vulcan Energy-Aktie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter geworden ist. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Vulcan Energy-Aktie eine schlechte Bewertung im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs (2,8 AUD) der Vulcan Energy-Aktie um 5,72 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (2,97 AUD) ab, was zu einer negativen Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2,35 AUD) zeigt jedoch einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit ergibt sich in diesem Fall eine gute Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, da in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als schlecht.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Vulcan Energy-Aktie basierend auf dem RSI, dem Sentiment und Buzz, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.