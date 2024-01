Vulcan Energy Resources Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die technische Analyse der Vulcan Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,65 AUD lag, während der aktuelle Kurs bei 2,3 AUD liegt, was einer Abweichung von -36,99 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 2,44 AUD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -5,74 Prozent entspricht und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Vulcan Energy-Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt hingegen unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Vulcan Energy daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vulcan Energy zeigt, dass der RSI bei einem Niveau von 100 eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt hingegen eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Vulcan Energy in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.