Vulcan Energy Resources Aktie: Das ist ein Knall!

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Vulcan Energy verläuft derzeit bei 4,02 AUD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs liegt bei 2,16 AUD, was einem Abstand von -46,27 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2,49 AUD, was einer Differenz von -13,25 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Vulcan Energy liegt bei 71,62, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich hingegen auf 52,69, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend negative Reaktionen auf Vulcan Energy, mit insgesamt fünf positiven und sechs negativen Tagen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Unternehmen abgegeben.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wird für Vulcan Energy eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einem Gesamtergebnis einer "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.