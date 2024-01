Vulcan Energy Resources Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die technische Analyse der Vulcan Energy-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 2,2 AUD lag, was einem Unterschied von -38,89 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 3,6 AUD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,44 AUD liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,84 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über Vulcan Energy diskutiert wurde. Allerdings sind in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen aufgekommen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Vulcan Energy liegt bei 90,24, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hinweist. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 50,5 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Vulcan Energy zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig wurde jedoch auch eine steigende Aufmerksamkeit für das Unternehmen verzeichnet, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.