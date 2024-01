Vulcan Energy Resources Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die technische Analyse der Vulcan Energy ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3,7 AUD liegt, während die Aktie selbst bei 2,47 AUD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -33,24 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 2,43 AUD, was die Aktie mit einem Abstand von +1,65 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Stimmung gegenüber Vulcan Energy hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie, wodurch diese eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 57,14, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso zeigt der RSI25 von 50,21 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurden Vulcan Energy in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Diese gemischte Anleger-Stimmung ermöglicht daher eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.