Vulcan Energy Resources-Aktie: Was für ein Ding!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Vulcan Energy Resources hat – an der Börse München – zum Ende der vergangenen Woche nicht mehr verloren. Das große Aber: Die Aktie verlor rechnerisch in einer Woche insgesamt -14,5 %. Der Titel hat damit die nächste Stufe im Abwärtsmarsch vorbereitet, meinen längerfristig orientierte Beobachter. Neue Informationen oder Zahlen aus dem Unternehmen sind aktuell nicht verfügbar. Dabei aber wird das Lithium-Unternehmen zwar kurzfristig seit Ende Februar an den Börsen wieder aufwärts getrieben – aber nicht hinreichend stark.

Die Fragen bleiben bei Vulcan Energy Resources

Es gibt immer wieder Stimmen, wonach das Unternehmen eine – bis dato unbekannte – bessere Zukunft haben müsste. Tatsächlich aber gelingt es derzeit nicht, für das laufende oder das nächste Jahr positive Nettoergebnisse vermuten zu lassen. Vulcan Energy Resources verbrennt noch Geld. Dies wiederum wird sich schon in wenigen Tagen zeigen. Geplant ist die Präsentation der Zahlen zum 4. Quartal.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Vulcan Energy Resources-Analyse von 25.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Vulcan Energy Resources jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Vulcan Energy Resources Aktie

Vulcan Energy Resources: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...