Vulcan Energy Resources Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander. Der RSI der Vulcan Energy-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 32, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Für die letzten 25 Handelstage beträgt der RSI-Wert 33,7, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Vulcan Energy war zuletzt überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit 19,11 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da sie 10,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Vulcan Energy, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.