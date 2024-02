Vulcan Energy Resources Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Vulcan Energy zeigt einen Wert von 51,52, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 58, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Vulcan Energy ist insgesamt neutral. In den letzten Wochen wurden vor allem negative Themen in den Diskussionen betont, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz bezüglich Vulcan Energy schwach ist. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen Abweichung von -35,76 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von -10,57 Prozent auf eine negative Entwicklung hin, wodurch auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

Insgesamt erhält die Vulcan Energy-Aktie somit in den verschiedenen Kategorien überwiegend neutrale und negative Bewertungen.