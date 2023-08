Vulcan Energy Resources-Aktie: Verpasste Gelegenheit?

Es war noch nicht allzu lange her, als Lithium an den Finanzmärkten als das “neue Gold” galt. Insbesondere in den Jahren 2021 und 2022 erlebten wir eine rasante Preissteigerung, die auch die Vorstellungskraft einiger Aktionäre beflügelte. Die Vulcan Energy Resources-Aktie profitierte stark von diesem Aufschwung.

Im Herbst des Jahres 2020 begann eine beeindruckende Aufwärtstendenz, welche die Kurse innerhalb eines einzigen Jahres mehr als verdoppeln sollte. Allerdings ließ danach der Optimismus immer weiter nach. Erste Warnsignale gab es bereits im letzten Jahr: Die US-Bank Goldman Sachs warnte vor einer drastischen Preiskorrektur bei Lithium aufgrund potenzieller Überproduktion.

Vulcan Energy Resources: Rückkehr zur Realität

Anfangs wurde diese Warnung von vielen ignoriert; Kritiker sprachen sogar von Panikmache. Doch ein...