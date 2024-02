Vulcan Energy Resources Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Vulcan Energy ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt negativ. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vulcan Energy-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 56, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI für die letzten 25 Tage liegt mit 55,05 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Vulcan Energy-Aktie bei 2,09 AUD liegt, was einem Abstand von -33,23 Prozent vom GD200 (3,13 AUD) entspricht. Auch der GD50 liegt bei 2,26 AUD, was einem Abstand von -7,52 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Vulcan Energy in den vergangenen Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als "Neutral" bewertet, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde.

Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund der Anleger-Stimmung, des RSI, der technischen Analyse und des Sentiments mit "Schlecht" bewertet.