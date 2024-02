Vulcan Energy Resources Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Vulcan Energy-Aktie verzeichnete in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 3,26 AUD. Der aktuelle Schlusskurs liegt jedoch bei 2,13 AUD, was einer Abweichung von -34,66 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,32 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-8,19 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Vulcan Energy-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung für die Vulcan Energy-Aktie.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Vulcan Energy in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie war jedoch nur unwesentlich mehr oder weniger als normal, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Vulcan Energy-Aktie mit einem Wert von 51,85 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25-Wert von 66 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI eine Einstufung als "Neutral".