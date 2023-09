Vulcan Energy Resources-Aktie: Negative Marktstimmung belastet!

Vulcan Energy Resources, ein vielversprechendes Unternehmen, das zwei wichtige Trends kombiniert, hat in letzter Zeit einige Fortschritte gemacht. Es setzt sich für die nachhaltige Produktion von Lithium ein und bemüht sich dabei um Null Emissionen.

Das australische Unternehmen ist derzeit daran interessiert, eine bedeutende Menge an Lithium in Deutschland zu fördern. Dies könnte bei Erfolg Chancen im Kontext der Spannungen zwischen dem Westen und China bieten. Zudem würde eine umweltschonende Methode zur Kritik an der CO2-Bilanz von Elektroautos entgegenwirken.

Vulcan Energy Resources: Eine kostspielige Angelegenheit

Ungeachtet des ersten positiven Eindrucks muss Vulcan Energy Resources jedoch erhebliche Investitionen tätigen – etwa 1,5 Milliarden Euro sind vorgesehen. Für ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von...