Vulcan Energy Resources Aktie: Hilfe!

Die technische Analyse der Vulcan Energy-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 2,14 AUD lag, was einem Unterschied von -37,97 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 3,45 AUD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,39 AUD liegt mit einem Unterschied von -10,46 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vulcan Energy-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 50 für die Vulcan Energy-Aktie, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 62 signalisiert eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Vulcan Energy-Aktie zeigt vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien. Jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Vulcan Energy-Aktie deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit auch in diesem Punkt eine Gesamtbewertung als "Schlecht" für die Vulcan Energy-Aktie.