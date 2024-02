Vulcan Energy Resources Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die technische Analyse der Vulcan Energy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 3,16 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,03 AUD liegt, was einer Abweichung von -35,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2,27 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-10,57 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Vulcan Energy-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz nur eine geringe Aktivität aufweist. Daher erhält Vulcan Energy in diesem Bereich eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert für Vulcan Energy.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen standen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vulcan Energy liegt bei 51,52, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Vulcan Energy-Aktie somit eine Gesamteinstufung von "Neutral" in dieser Kategorie.