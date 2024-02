Vulcan Energy Resources Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Vulcan Energy wird der 7-Tage-RSI auf 35,29 Punkte geschätzt, was auf ein neutrales Rating hinweist. Ebenso erhält die Aktie auf 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung mit einem RSI von 65,03. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie eine mittlere Aktivität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Vulcan Energy derzeit bei 3,37 AUD liegt, während die Aktie selbst bei 2,08 AUD gehandelt wird. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 und GD50, die beide als schlecht eingestuft werden.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Vulcan Energy in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen aufgetreten sind. Zusammenfassend ergibt dies eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt erhält Vulcan Energy aufgrund der verschiedenen Analysen eine neutrale Gesamtbewertung.