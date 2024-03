Vulcan Energy Resources-Aktie: 15 % an einem Tag!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Vulcan Energy Resources hat in den vergangenen Wochen an den Börsen mittlerweile eine echte Trendwende hingelegt. Am Mittwoch ging es für den Titel um gut 15 % nach oben. Die Aktie hat damit auch die Marke von 2 Euro wieder überwunden – was durchaus ein ernstes Zeichen für eine starke zumindest charttechnische Erholung darstellen dürfte.

Vulcan Energy Resources: Keine Hürden mehr?

Tatsächlich gibt es derzeit kaum Nachrichten zum Unternehmen, die das Geschehen erklären würden. Demzufolge ist es mit hoher Sicherheit schlicht ein Trading-Vorgehen: Denn auch am Dienstag hat die Aktie bereits einen Gewinn von gut 9 % an den Märkten produziert.

Insgesamt, über einen längeren Zeitraum hinweg betrachtet, hat die Aktie indes noch immer einen massiven Abwärtstrend am Markt erreicht. Die Kurse sind seit März 2023 um mehr als die Hälfte gefallen, auch nach der aktuellen Erholung.

Das Papier hat indes nun den GD100 und den GD200 überwunden. Aus der Sicht von technischen Analysten gilt dies als gutes Signal – und das kann wiederum eine bessere Stimmung produzieren. Nach dem fünften erfolgreichen Handelstag hintereinander warten die Märkte offenbar gar nicht mehr ab, was die Quartalsergebnisse Ende März faktisch bringen werden.

