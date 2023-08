Vulcan Energy-Aktie: Wertvoller Rohstoff mit hohem Potenzial - Erfahren Sie mehr!

Verehrte Leserinnen und Leser,

letzte Woche ließ ein kurzes Aufleben der Aktie von Vulcan Energy Resources aufhorchen. Nach einem Rückgang bis auf 1,96 Euro war am darauffolgenden Donnerstag plötzlich eine Erholung auf 2,12 Euro zu beobachten. Allerdings hielt dieses Momentum nicht lange an: Am Freitag fiel die Aktie ebenso zügig wieder zurück zu ihrem Ausgangswert und notiert jetzt bei rund 2,00 Euro. Es scheint, als hätte ein kürzlich gemeldetes Meilensteinergebnis den Investoren das Vertrauen entzogen – der Grund könnte in den erheblichen Kosten von 1,5 Milliarden Euro für das Projekt liegen.

Vulcan Energy plant kommerzielle Produktion für Ende des Jahres 2025

Unter dem Oberrheingraben befindet sich Europas größter Lithiumvorrat und genau diesen möchte Vulcan fördern. Das Karlsruher Start-Up plant mit dem weltweit ersten...