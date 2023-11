Vulcan Energy Aktie: Was für ein Marsch!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Auch am Montagmorgen ging es für die Aktie von Vulcan Energy massiv aufwärts. Der Titel legte gleich 8,3 % zu. Das sind Zahlen, von denen in der neuen Woche andere Unternehmen aus der Branche nur träumen. Was steckt dahinter? Wie weit kann es noch gehen?

Vulcan Energy: Das ist ein Irrtum – oder?

Tatsächlich gibt es keinen Auftrag oder ähnliches, der diese Entwicklung erklären könnte. Demzufolge gibt es keine nennenswerten Gründe, die hier helfen oder auch nur eine Projektion auf morgen bringen könnten.