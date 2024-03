Vulcan Energy-Aktie: Unfassbare Verluste!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Um mehr als -10 % ging es für Vulcan Energy Resources am vergangenen Freitag nach unten. Man ahnte es fast: Die Aktie ist an den drei Tagen zuvor um 9 %, um 10 % und um 11 % geklettert. Sehr viele neue Nachrichten verarbeitete der Markt derzeit nicht. Die Lithium-Produktion fusst weiterhin auf der Erwartung, dass die E-Mobilität noch zulegt. Die Spekulation ist derzeit allerdings besonders groß. Der Handle hat ein Volumen, das mehr als 2,5mal so hoch ist (z. B. an der Börse in München) wie an den Tagen zuvor.

Es wird spekuliert – kommt da noch mehr?

Sowohl im vergangenen Jahr wie auch im laufenden Jahr sind die operativen Ergebnisse nicht ermutigend. Der Titel hat dabei einen Verlust von 51 und 85 Millionen Dollar avisiert. Der Umsatz hingegen wird mit 6,9 bzw. 7,27 Millionen Dollar avisiert. Kurz: Unverändert geht der Markt trotz des extremen Aufwärtstrend-Wechsels der vergangenen Tage sehr spekulativ vor. Niedrige Umsätze, hohe Verluste – das ist die Basis.

