Vulcan Energy-Aktie: Alarm!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Vulcan Energy hat auch am Montag die Woche mit einem Verlust begonnen. Dies wiederum hat wohl auch einen besonderen Grund: Short-Investoren.

In den vergangenen Tagen war es für den Titel ohnehin massiv abwärts gegangen. Vulcan Energy hat in nur fünf Tagen -6,1 % abgegeben. Am Montag ging es mit dem schwachen Start weiter unterhalb von 2 Euro – und zwar deutlich. Dies war offenbar nicht auf eine einzelne Nachricht zurückzuführen. Vielmehr ist der Titel jetzt auch bei Short-Investoren auf dem Kurszettel, so die Vermutung. Wirtschaftlich betrachtet allerdings gibt Vulcan Energy auch diesen Angriff her.