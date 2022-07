Vueling, Europas erste Low Cost Airline, akzeptiert UnionPay-Karten

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -- Die beiden Unternehmen unterzeichnen eine Vereinbarung, die es chinesischen Karteninhabern ermöglicht, auf der Vueling-Website einzukaufen.Vueling, das zur IAG (International Airlines Group) gehört, und UnionPay International, ein weltweites Kartensystem, haben eine Vereinbarung getroffen, die es den Kunden der Fluggesellschaft ermöglicht, mit ihren UnionPay-Kredit- und Debitkarten zu bezahlen. Dank dieser Allianz ist Vueling die erste Low-Cost-Airline in Europa, die diese Zahlungsmethode akzeptiert.UnionPay-Karteninhaber können ab sofort auf der Vueling-Website sowie über den telefonischen Verkaufsservice Flugbuchungen und Zahlungen vornehmen. Diese neue Zahlungsmethode, die für Privatpersonen, Agenturen und Unternehmen zur Verfügung steht, ist eine Ergänzung zu denen, die Vueling zur Verfügung hat, damit seine Kunden Online-Einkäufe mit der größten Sicherheit und Flexibilität tätigen können.Die Partnerschaft mit UnionPay International wird es Vueling ermöglichen, seinen Kundenstamm in China und im übrigen Asien zu erweitern. UnionPay ist ein weltweit führendes Kartensystem, das inzwischen in 180 Ländern und Regionen akzeptiert wird.Jesús Monzó, Manager für Vertriebsstrategie und Allianzen bei Vueling, sagte zu dieser Partnerschaft: „Wir freuen uns, dass wir UnionPay-Karteninhabern die Möglichkeit geben, ihre Flüge sicher bei Vueling zu buchen. Da das Interesse an internationalen Reisen weltweit weiter zunimmt, freuen wir uns darauf, viele weitere Kunden aus China und dem asiatischen Raum in Europa begrüßen zu dürfen. Angesichts der dominanten Position von UnionPay in Asien gibt es keinen besseren Partner, um uns bei der Ausweitung unserer Präsenz in diesem wichtigen Markt zu unterstützen."Shengliang Yang, stellvertretender Europachef von UnionPay International, sagte: „Der Aufbau langfristiger Beziehungen zu unseren geschätzten Partnern ist von zentraler Bedeutung für das weitere weltweite Wachstum von UnionPay. Als eine der führenden Low-Cost-Airlines in Europa ist Vueling ein wichtiger Partner für UnionPay, und wir sind zuversichtlich, dass sich Vueling bei unseren Kunden als eine beliebte Reiseoption erweisen wird."Informationen zu UnionPayUnionPay International (UPI) konzentriert sich auf das Wachstum und die Unterstützung des weltweiten Geschäfts von UnionPay. UnionPay International hat die Kartenakzeptanz in 180 Ländern und Regionen ermöglicht und bietet Karteninhabern qualitativ hochwertige, kosteneffiziente und sichere grenzüberschreitende Zahlungsdienste, die einer wachsenden Zahl von UnionPay-Karteninhabern und -Händlern weltweit bequeme lokale Dienstleistungen bieten.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.unionpayintl.com/en/Informationen zu VuelingVueling, das zur IAG Group gehört, ist ein wichtiger Akteur im Bereich der europäischen Flugverbindungen und damit ein Schlüsselunternehmen für die wirtschaftliche und touristische Entwicklung. Für den Sommer 2022 verfügt das Unternehmen über ein Streckennetz von mehr als 330 Kurz- und Mittelstrecken in Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten, das mit einer Flotte von Airbus A319, A320, A320neo und A321 bedient wird.In der aktuellen Situation rät Vueling weiterhin allen Kunden, das digitale Tool auf der Website und der mobilen App zu nutzen, das aktuelle Informationen über die für die Reise zu jedem Zielort erforderlichen Dokumente bereitstellt.Pressekontakt:Molly Gao Tel: +44 2073973757 gaojie@unionpayintl.comOriginal-Content von: UnionPay International, übermittelt durch news aktuell