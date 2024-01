Vtron Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt Vtron eine Rendite von 17 Prozent, was um mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere Rendite der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" in den letzten 12 Monaten beträgt 19,49 Prozent, und hier liegt Vtron um 2,49 Prozent darunter. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Vtron mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Elektronische Geräte und Komponenten" (1,01 %) 1,01 Prozentpunkte niedriger. Daher wird die Dividendenausschüttung derzeit als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Vtron herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 60,23 Punkten, was darauf hinweist, dass Vtron weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt eine Überkaufssituation bei Vtron, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Vtron-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von Vtron beträgt 96, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet wird Vtron aktuell als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft, was eine "Neutral"-Einschätzung der Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie zur Folge hat.