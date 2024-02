Vroom, tut es schon wieder!

Das Internet spielt eine bedeutende Rolle bei der Verstärkung oder sogar der Umkehrung von Stimmungen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann neue Einschätzungen für Aktien liefern. Im Falle von Vroom wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse der Vroom-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 79,67 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs (13,58 USD) weicht daher um -82,95 Prozent ab, was zu einer negativen charttechnischen Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (32,3 USD) liegt mit einer Abweichung von -57,96 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend negative Einschätzung und Stimmung rund um die Vroom-Aktie hin. Dies wird auch durch die Anzahl der negativen Themen bestätigt, die in den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Informationen wird die Aktie von Vroom von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Vroom-Aktie als neutral eingestuft wird (RSI7 von 54,22). Allerdings ergibt sich für den RSI25 ein Wert von 70,35, der eine negative Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Vroom-Analyse vom 28.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Vroom jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Vroom-Analyse.

