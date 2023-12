Vroom Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Aktienwert "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Eine Bewertung des aktuellen RSI zeigt, dass die Vroom-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (46,03 Punkte) als auch der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis (69,82) erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien, zeigt, dass über Vroom in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. An 11 Tagen war die Diskussion positiv geprägt, an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind vor allem positive Themen von Interesse. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Vroom-Aktie derzeit ein "Schlecht" ist. Der Aktienkurs verläuft sowohl in Bezug auf den GD200 als auch den GD50 deutlich unter dem Trendsignal.

Das Sentiment und Buzz im Internet spiegeln ebenfalls eine positive Diskussionsintensität wider. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.