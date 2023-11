Vroom Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Sentiment und Buzz: Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet kann wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie liefern. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei der Analyse von Vroom ergaben sich interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, da eine normale Aktivität festgestellt wurde. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung eine negative Veränderung, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung.

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Vroom diskutiert. An 13 Tagen überwogen die positiven Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, stehen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine gute Einschätzung. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Vroom insgesamt eine gute Bewertung.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Vroom beträgt 0,675 USD und liegt damit um -40,27 Prozent unter dem GD200 (1,13 USD). Dies wird aus charttechnischer Sicht als schlechtes Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,91 USD. Dies bedeutet einen Abstand von -25,82 Prozent, was ebenfalls als schlechtes Signal für den Aktienkurs betrachtet wird. Insgesamt wird der Kurs der Vroom-Aktie als schlecht bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI der Vroom liegt bei 66,83, was als neutral bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Bewertung "Neutral".