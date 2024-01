Vroom Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

In den letzten zwölf Monaten hat Vroom insgesamt eine Analystenbewertung erhalten, die im Durchschnitt als "Neutral" eingestuft wurde. Die Kursprognose zeigt ein Aufwärtspotential von 73,01 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Trotzdem gab es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen erkennbar, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Vroom aktuell überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf Basis des RSI25 wird die Aktie jedoch als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den Relative Strength Index die Einstufung "Schlecht".