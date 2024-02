Vroom Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die Aktie von Vroom ergibt ein überwiegend negatives Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Vroom-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Vroom gesprochen wurde. Allerdings hat sich in den letzten ein bis zwei Tagen die Stimmung deutlich zu negativen Themen verschoben, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Vroom damit eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie von Vroom als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI25 weisen auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer insgesamt negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Vroom-Aktie bei 81,34 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 13 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -84,02 Prozent und zu einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist mit einem Abstand von -65,34 Prozent auf eine negative Bewertung hin. Insgesamt erhält die Vroom-Aktie somit eine Gesamtnote von "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.