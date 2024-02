Vp Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Das Handelsunternehmen und Distributor Vp wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,92 bewertet, was 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -2,55 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Abweichung von -5,94 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und das Aktivitätsniveau in den sozialen Medien zeigen kaum Veränderungen in den vergangenen Wochen. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 46,88 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Vp aufgrund der genannten Kriterien eine durchweg "Neutral"-Bewertung.