Vp Aktie: Alles völlig egal!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Vp ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 10,92 ist Vp deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 32,78, was einer Unterbewertung von 67 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionstiefe in den sozialen Medien wurde bei Vp eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in letzter Zeit kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" im langfristigen Stimmungsbild führt.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Vp im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance seines Sektors ("Industrie") eine Rendite von -24,62 Prozent verzeichnet, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,01 Prozent, während Vp bei 28,63 Prozent liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Vp. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.