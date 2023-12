Voyageur Pharmaceuticals Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen durch die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zu allen Bewegungen misst. Die Voyageur-Aktie hat einen RSI von 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 42, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Somit erhält die Voyageur-Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Neutral".

Die technische Analyse durch trendfolgende Indikatoren zeigt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, betrachtet über 50 und 200 Tage, zeigt bei Voyageur einen Durchschnitt von 0,06 CAD über 200 Tage und 0,04 CAD über 50 Tage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis und einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Aktie daher auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzzfaktors über einen längeren Zeitraum zeigt, dass Voyageur eine erhöhte Aktivität und eine positive Stimmungsänderung im Netz aufweist. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen mit den positiven Themen rund um Voyageur beschäftigt hat. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.