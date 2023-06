Voyager Therapeutics ist zurück!

Für die Aktie Voyager Therapeutics aus dem Segment "Biotechnologie" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 14.06.2023, 17:27 Uhr, ein Kurs von 13.21 USD geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Voyager Therapeutics auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Voyager Therapeutics erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 93,4 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche sind im Durchschnitt um 36,24 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +57,16 Prozent im Branchenvergleich für Voyager Therapeutics bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 32,41 Prozent im letzten Jahr. Voyager Therapeutics lag 60,99 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Voyager Therapeutics für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Voyager Therapeutics für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Voyager Therapeutics insgesamt ein "Buy"-Wert.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Voyager Therapeutics mit einem Wert von 5,14 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Biotechnologie" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 103,74 , womit sich ein Abstand von 95 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.