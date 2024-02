Voyager Therapeutics Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Aktienkurs von Voyager Therapeutics hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,5 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor 9,46 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Biotechnologie-Branche beträgt -9,74 Prozent, und Voyager Therapeutics liegt aktuell 13,24 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Voyager Therapeutics eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie damit ebenfalls mit "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Aktie abgegeben, die alle als "Gut" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 18 USD, was ein Aufwärtspotential von 135,6 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Im Bereich der Dividendenpolitik liegt Voyager Therapeutics mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,54 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.