Voyager Therapeutics Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Voyager Therapeutics wird in einer fundamentalen Analyse als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 6,89 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 104,15. Dies ergibt einen Abstand von 93 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie der Voyager Therapeutics derzeit überverkauft ist, mit einem RSI-Wert von 21,58 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein RSI-Wert von 25, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung des RSI als "Gut" bewertet. In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von 8,81 USD der Voyager Therapeutics um +22,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -0,11 Prozent liegt. Abschließend zeigt die Dividendenrendite, dass diese bei 0 Prozent liegt, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

