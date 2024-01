Voyager Therapeutics Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die Voyager Therapeutics beträgt der RSI-Wert aktuell 48,57, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 39, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist das Sentiment und der Buzz rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern wird auch das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet betrachtet. Für die Voyager Therapeutics zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Für die Voyager Therapeutics liegt der Wert bei 7,19, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Biotechnologiebranche. Das Branchen-KGV beträgt 104,95, was einen Abstand von 93 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Schließlich ist auch der Branchenvergleich des Aktienkurses wichtig. Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 27,16 Prozent, was 2,28 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. In der Branche "Biotechnologie" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 20,07 Prozent, wobei die Voyager Therapeutics aktuell 7,08 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.