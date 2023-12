Voyager Therapeutics Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Voyager Therapeutics liegt derzeit bei 6,18, was 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie) von 104 liegt. Dadurch gilt die Aktie als unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Voyager Therapeutics einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Aus technischer Sicht signalisiert der aktuelle Kurs der Voyager Therapeutics von 8,23 USD eine Entfernung von -6,48 Prozent vom GD200 (8,8 USD), was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Andererseits zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 7,09 USD, was als "Gut"-Signal mit einem Abstand von +16,08 Prozent bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Voyager Therapeutics. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen im Normalbereich liegt. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.