Voyager Digital Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Tool zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI von Voyager Digital liegt bei 88,89, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 53,29, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht" Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Voyager Digital ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass in den Diskussionen in erster Linie negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf Dividendenpolitik erhält Voyager Digital eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten aufgrund des Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs von 0, was eine negative Differenz von -5,61 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien und die Stimmungsänderung im Internet haben ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" für Voyager Digital geführt, da die Diskussionintensität und die Rate der Stimmungsänderung unterdurchschnittlich waren.

Insgesamt ergibt sich somit ein negatives Gesamtbild für Voyager Digital, sowohl in Bezug auf den Aktienkurs als auch die Anleger-Stimmung und Dividendenpolitik.