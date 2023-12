Voyager Digital Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Diskussionen rund um die Voyager Digital-Aktie auf sozialen Medien deuten auf eine überwiegend negative Stimmung unter den Anlegern hin. In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" zu bewerten ist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt die Dividendenrendite von Voyager Digital derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,79 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) der Voyager Digital-Aktie liegt sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Eine längerfristige Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität normal ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.