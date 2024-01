Voyager Digital Aktie: Quo vadis?

Die Dividendenrendite von Voyager Digital beträgt gegenwärtig 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Die Berechnung basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und wird häufig in der technischen Analyse verwendet. Betrachtet man den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage, liegt dieser bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Voyager Digital-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch beim RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, ist Voyager Digital weder überkauft noch überverkauft (Wert: 47,83), weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Voyager Digital besonders negativ diskutiert, an neun Tagen war das Stimmungsbarometer auf Rot, während positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral an einem Tag. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, weshalb dieser Punkt mit "Schlecht" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich dagegen nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Voyager Digital-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.