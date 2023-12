Voyager Digital Aktie: Pleite oder Chance?

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich Voyager Digital hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt. An 11 Tagen wurde eine negative Diskussion festgestellt, während keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. An zwei Tagen herrschte weitgehend neutrale Stimmung. Auch in den letzten Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen rund um das Unternehmen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes hat die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhalten, basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Voyager Digital derzeit eine Rendite von 0 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt ("Software") von 5,88 % liegt. Mit einer Differenz von nur 5,88 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten vier Wochen wurden keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Voyager Digital in den sozialen Medien festgestellt. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt der Wert für Voyager Digital bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 53,52 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Voyager Digital daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer, eine "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Dividendenrendite und eine "Neutral"-Bewertung bezüglich Sentiment, Buzz und dem Relative Strength Index.